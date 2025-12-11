Собянин: система ПВО Минобороны нейтрализовала еще один беспилотник

Силы ПВО Минобороны РФ днем в четверг, 11 декабря, ликвидировали очередной вражеский беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.
Примечательно, что буквально за пять минут до этого сообщалось об уничтожении на подлете к Москве еще одного украинского беспилотника. Атака началась еще накануне вечером и длилась в течение всей ночи и первой половины дня.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

