Силы ПВО пресекли еще одну атаку беспилотника на Москву - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника, направлявшегося к столице.
"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",
– такое сообщение появилось в канале мэра в мессенджере МАХ в четверг, 11 декабря, в 12:58 мск.
Минувшей ночью подразделения ПВО отразили массовый налет боевых дронов на Москву. Было сбито порядка 30 БПЛА.
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы