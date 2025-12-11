Силы ПВО пресекли еще одну атаку беспилотника на Москву - Собянин

Противник продолжает нападки на российскую столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника, направлявшегося к столице.

"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",

– такое сообщение появилось в канале мэра в мессенджере МАХ в четверг, 11 декабря, в 12:58 мск.

Минувшей ночью подразделения ПВО отразили массовый налет боевых дронов на Москву. Было сбито порядка 30 БПЛА.