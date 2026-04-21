Зрители Al Jazeera восхитились холоднокровием россиян при ЧП с тигром в цирке

Иностранцы поражены поведением жителей России

Зрители арабского телеканала Al Jazeera обратили внимание на необычную реакцию публики во время инцидента в цирке в Ростове-на-Дону, где тигр во время выступления оказался прямо в зале из-за поврежденной защитной сетки. Многие были удивлены тем, насколько спокойно повели себя россияне в такой опасной ситуации.

Телеканал показал в соцсетях кадры произошедшего, на которых видно, как животное оказывается среди зрителей. Видео быстро разошлось по интернет-пространству и вызвало бурное обсуждение среди пользователей из разных стран.

Один из зрителей из Индии признался, что был настолько поражен выдержкой россиян, что сначала даже подумал, будто ролик сгенерирован искусственным интеллектом. Он констатировал, что в Индии подобный случай неизбежно привел бы к панике и давке.

Другие пользователи также отметили, что подобное спокойствие характерно только для россиян. Один из комментаторов написал, что в такой ситуации сам бы уже поддался панике, в люди на видео вели себя так, словно ничего особенного не происходит.

К обсуждению подключились и пользователи из африканских стран. Они отметили, что у них на родине такой жуткий инцидент вызвал бы истерику – люди начали бы кричать, молиться и стремиться как можно быстрее покинуть опасное место, а россияне спокойно и даже с интересом наблюдают за происходящим.

"Это Россия, это россияне", "Все спокойны, как будто ничего не происходит, в то время, как я уже копал бы тоннель под землей от паники", "Это точно русские, люди из моей страны быстро бы смылись еще до того, как он перепрыгнул", – пишут пораженные интернет-пользователи.