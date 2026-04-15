Дмитрий Нагиев заработает на тренинге в Грузии около 2 миллионов с участника

Лишившийся киноролей Нагиев нашел способ заработать на россиянах
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН Москва
При этом актер исключает для себя очный формат — он пару раз выступит по видеосвязи

Дмитрий Нагиев, который, по данным СМИ, лишился съемок в российских проектах из-за репутационных рисков, придумал необычный способ заработка. Артиста уже вычеркнули из фильма "Королек моей любви", и, как пишут инсайдеры, режиссеры опасаются приглашать его из-за скандальной репутации.

Теперь шоумен делает ставку на тренинги. По информации Telegram-канала Mash, Нагиев организовал девятидневный тревел-кемп в горах Грузии. Участникам обещают пятизвездочный особняк, бассейн, трехразовое питание и индивидуальные номера. Цена удовольствия – около 2 миллионов рублей с человека.

Главная загвоздка: самого Нагиева в живую никто не увидит. "Гуру" планирует подключаться по видеосвязи пару раз за всю поездку. Он пообещал раздать задания и "срежиссировать процесс" дистанционно.

В программу входят раскрытие внутренней энергии, работа с эмоциями, доверительные практики в группе, гастроужин с грузинским хором и даже финальная дискотека.

Ближайшие семинары намечены на май в ОАЭ. Летом артист не хочет покидать гостиничный номер, поэтому и придумал дистанционный формат.

Это не первый опыт Нагиева с дорогими курсами. Ранее он проводил трехдневный интенсив в Дубае, где стоимость участия доходила до 550 тысяч рублей. Тогда шоумен заработал более 13 миллионов рублей. В качестве педагогов выступали его сын Кирилл и композитор Александр Шульгин. Сам артист встретился с учениками всего дважды.

