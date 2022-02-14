Опасная инфекция унесла жизни 683 человек

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации продолжает обостряться. Прирост новых заражений дает все новые мыслимые и немыслимые рекорды. Несмотря на активную деятельность государства и медицинских экспертов, к сожалению, люди продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие 24 часа в нашей стране были выявлены 180 456 новых носителей COVID-19.



На этот раз, больше всего заболевших оказалось в Культурной столице. Петербургские медицинские эксперты получили положительные тесты на коронавирус у 11 384 местных жителей. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась и в Белокаменной. Среди жителей Москвы обнаружили еще 9 616 носителей опасного заболевания. В Московской области дела тоже обстоят достаточно тяжело. Там за прошедшие сутки заразились еще 6 398 местных жителей.

Несмотря ни на что, медицинские специалисты продолжают самоотверженно бороться с распространением COVID-19 по территории нашей страны. За прошедший день им удалось вылечить 97 185 человек. За все время пандемийного буйства с инфекцией полностью справились 11 333 044 жителя России.

При этом наши сограждане продолжают умирать из-за опасной болезни. За последние 24 часа COVID-19 унес жизни 683 россиян. За все время от коварного заболевания скончался 340 931 пациент.

К слову, ранее были перечислены ложные симптомы интоксикации при заражении "омикроном". Как отмечает телеканал "360", к ним, в частности относятся головная боль и ломота в теле.