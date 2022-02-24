За минувшие сутки от вируса скончались еще 762 человека

За последние 24 часа в России коронавирусом заразились 132 998 человек. Побороть болезнь смогли 136 433 пациента, однако вирус унес жизни еще 762 граждан. Такие данные предоставил оперштаб Москвы.

Первое место по числу новых заболеваний среди регионов по-прежнему занимает Санкт-Петербург – там выявили 8 742 новых случая. На второй строчке – Красноярский край, здесь положительный тест получили 5121 человек. Замыкает тройку Москва с 4730 новыми случаями заражения.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 15 928 568 граждан. Вылечиться смогли 12 972 661 человек, а общее число летальных исходов от ковида составляет 348 578.