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Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщает о еще 79 863 случаях заражений за последние сутки. Вылечили еще 149 060 человек, от последствий болезни умерли 744.
Наибольшее количество заразившихся выявлено в Свердловской области, где ковид был диагностирован 4 776 жителям. На втором месте по темпам распространения COVID-19 – Самарская область с 3 229 заболевшими.
В Москве выявлено 1 901 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 155.
Согласно общим данным по распространению инфекции в стране на 6 марта, всего количество заразившихся доросло до 16 941 656. От болезни умерл356 281 человек, а 14 567 976 выздоровели.
Пока проект находится на стадии обсуждения