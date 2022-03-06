Волна заболеваемости продолжает идти на спад

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщает о еще 79 863 случаях заражений за последние сутки. Вылечили еще 149 060 человек, от последствий болезни умерли 744.

Наибольшее количество заразившихся выявлено в Свердловской области, где ковид был диагностирован 4 776 жителям. На втором месте по темпам распространения COVID-19 – Самарская область с 3 229 заболевшими.

В Москве выявлено 1 901 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 155.

Согласно общим данным по распространению инфекции в стране на 6 марта, всего количество заразившихся доросло до 16 941 656. От болезни умерл356 281 человек, а 14 567 976 выздоровели.



