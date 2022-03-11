Число заболевших продолжает уменьшаться

Коронавирус продолжает отступать, однако случаи заражения все еще есть. По свежим данным от Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в России подтвердились 50 743 случая заражения ковидом. При этом вылечились от болезни 151 210 человек. К сожалению, побороть вирус удалось не всем – 674 пациента скончались.

В регионах ситуация обстоит следующим образом. На первой строчке расположился Петербург с 2 595 зараженными. Второе место занимает Башкирия, здесь выявили 2 501 случай заражения COVID-19. Далее следует Свердловская область, где за сутки коронавирус подхватили 2 263 человека.

Всего за период пандемии коронавирусной инфекцией заболели 17 242 043 гражданина. Медики смогли вылечить от коварной болезни 15 194 927 человек, а скончались от вируса 359 585 пациентов.