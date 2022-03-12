Статистика по ковиду в России на 12 марта

Статистика по ковиду в России на 12 марта
Фото: pixabay.com
Число заболевших в стране превысило 17,2 млн

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 48 154. Об этом сообщает Оперативный штаб. 

За минувшие сутки было зафиксировано 630 смертей от последствий COVID-19. Выздоровело еще 156 851.

Больше всего человек, по данным на 12 марта, заразилось в Санкт-Петербурге – там тест дал положительный результат у 2 381 жителя. В Свердловской области зафиксировано 2 184 случаев заражения. В Москве выявлено 1 655 больных.

Всего за все время распространения инфекции в России зарегистрировано 17 290 197 случаев заболевания. От коронавируса скончалось 360 215 человек, вылечились 15 351 778. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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