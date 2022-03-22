В Подмосковье резко сократилось число госпитализаций с COVID-19

Эпидситуация постепенно приходит в норму

Эпидемиологическая обстановка в Московской области вселяет оптимизм. Так, стало известно, что с начала прошлого месяца количество госпитализаций зараженных людей снизилось в несколько раз.

Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", за прошлую неделю в этом российском регионе в больницу с диагнозом COVID-19 были отправлены около 700 человек. При этом в первую неделю февраля соответствующий показатель превышал 5 600 пациентов.

Всего же по России за минувшие сутки были госпитализированы 7 854 человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Как отмечает "Радио 1", эта цифра существенно превышает показатель предыдущего дня.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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