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Эпидемиологическая обстановка в Московской области вселяет оптимизм. Так, стало известно, что с начала прошлого месяца количество госпитализаций зараженных людей снизилось в несколько раз.
Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", за прошлую неделю в этом российском регионе в больницу с диагнозом COVID-19 были отправлены около 700 человек. При этом в первую неделю февраля соответствующий показатель превышал 5 600 пациентов.
Всего же по России за минувшие сутки были госпитализированы 7 854 человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Как отмечает "Радио 1", эта цифра существенно превышает показатель предыдущего дня.
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