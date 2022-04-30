Статистика по коронавирусу на 30 апреля

Статистика по коронавирусу на 30 апреля
Javed Dar/www.globallookpress.com
продолжениеСтатистика по коронавирусу на 1 мая
Скончались еще 157 человек

Оперативный штаб опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России. По последним данным, заразились еще 7 363 россиянина, выздоровели 11 022, скончались 157.

Первое место среди регионов за Петербургом, где выявили 492 случая. Далее идут Москва с областью – по 485 и 301 заболевшего соответственно.

За все время пандемии заболевание перенесли18 182 354 человек, умерли 375 884, выздоровели 17 539 985.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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