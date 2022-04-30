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Оперативный штаб опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России. По последним данным, заразились еще 7 363 россиянина, выздоровели 11 022, скончались 157.
Первое место среди регионов за Петербургом, где выявили 492 случая. Далее идут Москва с областью – по 485 и 301 заболевшего соответственно.
За все время пандемии заболевание перенесли18 182 354 человек, умерли 375 884, выздоровели 17 539 985.
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