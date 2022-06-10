Статистика по коронавирусу в России на 10 июня

Статистика по коронавирусу в России на 10 июня
Фото: pexels.com
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Инфекция унесла жизни 70 пациентов

К счастью, в последнее время в вопросе стабилизации эпидемиологической ситуации на территории нашей страны заметны серьезные позитивные тенденции. Все меньше людей нуждаются в специализированной помощи медицинских сотрудников на стационарное основе. Однако все же россияне пока продолжают подхватывать COVID-19. Так, за минувшие сутки заболели 3 678 человек.

Чаще всего инфицированных приходится отвозить в госпитали в Москве, за сутки в городе госпитализировали 135 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург, там профессиональная помощь медиков потребовалась 92 инфицированным гражданам. Третье место досталось Подмосковью, там за сутки в госпитали забрали 81 человека.

При этом за 24 часа специалистам удалось полностью вылечить 4 332 зараженных COVID-19. К сожалению, 70 человек спасти не смогли, они скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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