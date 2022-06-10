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К счастью, в последнее время в вопросе стабилизации эпидемиологической ситуации на территории нашей страны заметны серьезные позитивные тенденции. Все меньше людей нуждаются в специализированной помощи медицинских сотрудников на стационарное основе. Однако все же россияне пока продолжают подхватывать COVID-19. Так, за минувшие сутки заболели 3 678
человек.
Чаще всего инфицированных приходится отвозить в госпитали в Москве, за сутки в городе госпитализировали 135 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург, там профессиональная помощь медиков потребовалась 92 инфицированным гражданам. Третье место досталось Подмосковью, там за сутки в госпитали забрали 81 человека.
При этом за 24 часа специалистам удалось полностью вылечить 4 332 зараженных COVID-19. К сожалению, 70 человек спасти не смогли, они скончались.
Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго