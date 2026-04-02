Ирина Безрукова выставила фото с новым возлюбленным

Публика активно обсуждает неожиданную новость

Ирина Безрукова заинтриговала поклонников, намекнув на перемены в личной жизни. Актриса объявила, что наконец нашла долгожданное женское счастье и встретила человека, к которому испытывает глубокие чувства.

Она поделилась снимком с новым избранником, однако предпочла сохранить интригу и скрыла его лицо за изображением сердца. Дива сообщила, что в ее жизни появился мужчина, которого она уже называет любимым. Однако звезда пока не готова раскрывать подробности и лишь осторожно приоткрыла завесу тайны над сердечными делами, пообещав рассказать больше, если публика проявит активный интерес.

Впрочем, реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие сразу вспомнили, что год назад, также к 1 апреля, актриса уже публиковала похожий пост с другим мужчиной, из-за чего нынешнее признание вызвало сомнения и подозрения в розыгрыше. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать, не является ли это очередной первоапрельской шуткой.

Спустя некоторое время догадки фанатов подтвердились – под сердечком скрывался Леонардо Ди Каприо.

Личная жизнь актрисы всегда вызывала интерес. В прошлом она была замужем за Игорем Ливановым, от которого родила сына Андрея, трагически ушедшего из жизни в 2015 году. Позднее ее супругом стал Сергей Безруков, с которым она прожила в браке 15 лет. Общих детей у пары не было, однако впоследствии стало известно, что артист обзавелся наследниками на стороне, еще будучи женатым.

