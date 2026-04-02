Буланова рассказала, в каком случае откажется от сцены

Знаменитость очень любит выступать перед публикой

Известная российская исполнительница Татьяна Буланова объявила, что больше не готова мириться с некомфортными условиями во время выступлений. Несмотря на большой опыт гастролей, в том числе в экстремальных условиях, сегодня артистка настаивает на достойной организации концертов.

Как оказалось, основной акцент в райдере сейчас сделан именно на техническую часть. Дива подчеркнула, что для нее крайне важно качество звука и света, ведь от этого напрямую зависит, как ее услышит и воспримет зритель, особенно те, кто находится далеко от сцены.

Она отметила, что ориентируется на площадки с высоким уровнем оснащения. Знаменитость подчеркнула, что если техника не соответствует необходимому уровню, у нее пропадает желание выходить на сцену, поскольку в таких условиях невозможно обеспечить достойное выступление.

Артистка также напомнила, что слабая техническая база неизбежно отражается на впечатлениях публики, и даже сильное выступление артиста в плохих условиях может быть воспринято хуже, чем оно того заслуживает.