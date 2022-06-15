Статистика по коронавирусу в России на 15 июня

Статистика по коронавирусу в России на 15 июня
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Общее число заражений превысило отметку в 18,3 млн

По данным на 15 июня, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 2 718 человек в России. За минувшие сутки число госпитализаций составило 1 989. Выздоровело еще 4 528 пациентов, а 66 скончались. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего заражений выявлено в Петербурге – 212 случаев. Следом идет Москва с 173 заболевшими. В Волгоградской области было обнаружено 117 больных ковидом. 

Всего за все время пандемии число заболеваний коронавирусом составляет 18 385 098, было зафиксировано 17 806 097 выздоровлений и 380 203 смерти. 

В России до сих пор проходит экспертимент с вакцинацией детей с 9 до 11 лет от коронавируса. В 100% случаев никаких побочных реакций у них зафиксировано не было, передает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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