Инфекция убила 63 пациентов

Постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вселяет осторожный оптимизм. Разумеется, коронавирусная инфекция пока полностью не ушла из нашей жизни, однако темпы заражений заметно снизились. Впрочем, пока люди продолжают подхватывать инфекцию. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразились 3 373 человека.



На сегодняшний день важнейшим показателем является количество госпитализаций. В этом вопросе продолжает лидировать российская столица. За сутки в Москве госпитализировали 114 зараженных пациентов. Второе место досталось Подмосковью, в этом регионе профессиональная медицинская помощь потребовалась 94 гражданам. Третье место – за Санкт-Петербургом, в этом городе госпитализировали 87 человек.

В то же время медицинским экспертам удалось полностью вылечить еще 4 228 инфицированных. К сожалению, за сутки вирус убил 63 пациентов.