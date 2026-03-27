Диброва заявила, что знакома с избранницей экс-мужа: "Не назвала бы ее девушкой"

Екатерина была участницей женского клуба у Полины

После развода с Дмитрием Дибровым Полина быстро нашла новое счастье – сейчас она живет с миллионером Романом Товстиком. А вот сам телеведущий долгое время был один, но недавно появился на публике с новой спутницей – 43-летним нутрициологом Екатериной Гусевой. Знакомые пары рассказали "КП", что они уже живут вместе.

Поклонников интересовало, как к новому роману бывшего мужа отнесется Полина. Ответ не заставил себя ждать. Диброва с дружелюбной улыбкой ответила на вопрос о выборе Дмитрия. "Миссис Россия 2017" заявила, что бывший супруг не нуждается в ее одобрении, однако его избранницу она знает.

"Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком", – высказалась Полина.

Кстати, сама Екатерина была участницей женского клуба, который когда-то основала Полина. А сам Дибров не скрывает, что без ума от новой избранницы.

Ранее Дмитрий уже эмоционально реагировал на вопросы о личной жизни. Услышав намек на неудачи, он возмутился: "Как мне не везло?! Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова. Мне не везло?! Дай Бог каждому так не везти".