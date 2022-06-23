Статистика по коронавирусу в России на 23 июня

Статистика по коронавирусу в России на 23 июня
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает уносить жизни наших сограждан

За последние несколько месяцев эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации заметно улучшилась, однако говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией еще рано. Несмотря на позитивные перемены, российские граждане продолжают подхватывать опасную инфекцию. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразились еще 3 166 местных жителей.

Наиболее наглядно ситуацию отражает количество госпитализаций. По этому показателю первое место сохраняется за Белокаменной. За минувшие сутки специализированная помощь медицинских экспертов потребовалась 107 москвичам. Следом идет Санкт-Петербург, там в местные больницы увезли 68 инфицированных горожан. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, в этом регионе количество госпитализаций за сутки составило 43 случая.

При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 3 517 зараженных. К сожалению, жизни 68 носителей COVID-19 спасти не смогли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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