Вирус продолжает уносить жизни наших сограждан

За последние несколько месяцев эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации заметно улучшилась, однако говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией еще рано. Несмотря на позитивные перемены, российские граждане продолжают подхватывать опасную инфекцию. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразились еще 3 166 местных жителей.



Наиболее наглядно ситуацию отражает количество госпитализаций. По этому показателю первое место сохраняется за Белокаменной. За минувшие сутки специализированная помощь медицинских экспертов потребовалась 107 москвичам. Следом идет Санкт-Петербург, там в местные больницы увезли 68 инфицированных горожан. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, в этом регионе количество госпитализаций за сутки составило 43 случая.

При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 3 517 зараженных. К сожалению, жизни 68 носителей COVID-19 спасти не смогли.