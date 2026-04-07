Игорь Саруханов занялся строительством ради "прибавки" к пенсии

Артист прекрасно чувствует себя на восьмом десятке

Популярный российский артист Игорь Саруханов с удовольствием рассказал, как решил вопрос с дополнительным доходом на фоне скромных пенсионных выплат. Как оказалось, в последние годы звезда нашел для себя новое занятие – возведение домов, которые затем сдает в аренду.

Любимец публики похвастался, что уже закончил несколько объектов и не собирается останавливаться на достигнутом. Он объявил, что намерен и дальше скупать участки под Москвой и активно развивает это направление – такой пассивный доход поможет прекрасно устроиться на пенсии. Как известно, земля постоянно растет в цене, так что это весьма выгодное вложение.

При этом 70-летний артист рассказал, что его пенсионные выплаты составляют всего 15 300 рублей, и на такие деньги невозможно нормально жить, не говоря уже о содержании семьи. Он подчеркнул, что за его плечами более 50 лет трудового стажа и статус ветерана труда, однако это практически не отражается на выплатах.

Музыкант добавил, что всю жизнь честно работал и исправно осуществлял налоговые платежи. Он также уточнил, что получает дополнительную надбавку около 30 тысяч рублей как заслуженный артист, но даже с учетом этого доход нельзя назвать достаточным для приличного уровня жизни.

