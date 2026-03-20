В Соцфонде рассказали о мошенничестве с доплатами к пенсии

Пожилым гражданам стоит быть начеку

Пожилым россиянам стоит быть особенно осторожными: вокруг пенсионных выплат снова активизировались мошенники. На фоне обсуждения пенсионных вопросов и возможных надбавок появились псевдоюристы и всевозможные посредники, которые пытаются нажиться на людях и обещают то, чего на самом деле гарантировать не могут.

Как сообщили в Социальном фонде, такие дельцы предлагают платные консультации, продают якобы "особые инструкции" и уверяют, что способны быстро оформить доплату к пенсии. На деле все это построено на обмане, потому что ни одна коммерческая структура не имеет реального доступа к пенсионным делам граждан и не может решить вопрос лучше, чем сам фонд.

В ведомстве подчеркнули, что все услуги Социального фонда предоставляются бесплатно. Там напомнили, что обращаться по таким вопросам нужно только через официальную электронную приемную на сайте или лично в клиентскую службу, а не доверять сомнительным фирмам, которые играют на доверчивости пожилых людей.

Россиян предупредили: если кто-то обещает за деньги "выбить" надбавку к пенсии, это, скорее всего, обычные аферисты. Так что важно сохранять бдительность и не отдавать деньги тем, кто пытается заработать на чужой уязвимости.

