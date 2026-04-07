Британская ведущая Элисон Хаммонд рассказала о романе с молодым россиянином

Телеведущая Элисон Хаммонд, известная британцам по утреннему шоу This Morning, раскрыла подробности своих отношений с 30-летним российским моделью Давидом Путманом. Разница в возрасте – 22 года, но пару это совершенно не смущает.
"Я прекрасно понимаю, почему люди проявляют интерес, когда разница составляет 22 года. Но что интересно, это не так интересно, когда мужчина старше. Почему так происходит? Я просто хочу, чтобы люди были счастливы за нас. Мы абсолютно влюблены", – заявила 51-летняя Хаммонд.
О романе стало известно в прошлом году. Путман работает массажистом и моделью, он родом из России. Пара не скрывает свои чувства и регулярно попадает в объективы папарацци во время совместных прогулок и шопинга.
Хаммонд – одна из самых узнаваемых телеведущих Великобритании. Она прославилась после участия в реалити-шоу Big Brother, а затем более 20 лет проработала репортером на This Morning. В последние годы она также заметно похудела – сбросила около 70 килограммов, спасаясь от диабета.
Пара живет вместе, и Хаммонд называет свои отношения самыми счастливыми в жизни. Возлюбленный, признается Элисон, стал для нее не только половинкой, но и поддержкой в борьбе с лишним весом.
