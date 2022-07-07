Общее число заражений превысило * млн

Количество заражений коронавирусом за минувший день составило 3 359. Было госпитализировано 1 272 граждан, 52 скончались, а 3 178 выздоровели, передает Оперштаб.

В Москве было выявлено 670 заражений коронавирусной инфекцией, еще 217 случаев болезни обнаружили по Московской области. В Санкт-Петербурге прирост заболеваний составил 266.

Всего в стране выявили 18 451 810 случаев ковида, число выздоровлений составляет 17 880 191, а смертей – 381 450.

С 15 июля порядок въезда иностранцев в Россию вернется к допандемийному – при себе нужно будет иметь иностранный паспорт, визу при необходимости. При этом представителям некоторых стран нужно будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19, передает RT.