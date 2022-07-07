Статистика по коронавирусу в России на 7 июля

Статистика по коронавирусу в России на 7 июля
Фото: Maskmedicare Shop/https://unsplash.com/
Общее число заражений превысило * млн

Количество заражений коронавирусом за минувший день составило 3 359. Было госпитализировано 1 272 граждан, 52 скончались, а 3 178 выздоровели, передает Оперштаб.

В Москве было выявлено 670 заражений коронавирусной инфекцией, еще 217 случаев болезни обнаружили по Московской области. В Санкт-Петербурге прирост заболеваний составил 266.

Всего в стране выявили 18 451 810 случаев ковида, число выздоровлений составляет 17 880 191, а смертей – 381 450.

С 15 июля порядок въезда иностранцев в Россию вернется к допандемийному – при себе нужно будет иметь иностранный паспорт, визу при необходимости. При этом представителям некоторых стран нужно будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19, передает RT

новости партнеров

CNBC: Запад не сможет лишить РФ нефтяных доходов из-за грозного противника

И это не Кремль, утверждают журналисты

В США раскрыли хитрую тактику России по защите Крымского моста

Украинцы вряд ли смогут нанести сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей