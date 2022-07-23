Статистика по коронавирусу в России на 23 июля

Статистика по коронавирусу в России на 23 июля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус унес жизни 38 человек

В последнее время эпидемиологическая обстановка на территории нашей страны заметно улучшилась. Информационное пространство перестали взрывать новости об очередной вспышке опасного заболевания. В то же время, пока люди продолжают заражаться. За минувшие сутки в стране выявили 6 953 новых носителей COVID-19.

Чаще всего тяжелое течение болезни фиксируют у московских пациентов. В Белокаменной забрали в больницы 235 инфицированных человек. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в Культурной столице специализированная помощь медиков понадобилась 80 пациентам. Третье место – за Подмосковьем, там в местные больницы увезли 66 человек.

При этом за сутки экспертам удалось поставить на ноги4 803 инфицированных коронавирусом. К сожалению, 38 зараженных отправились на тот свет.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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