Статистика по коронавирусу в России на 24 июля

Статистика по коронавирусу в России на 24 июля
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция унесла жизни 37 человек

После нескольких лет жизни под угрозой резкого ухудшения эпидемиологической обстановки Россия наконец-то стала возвращаться к привычной жизни. К счастью, темпы распространения коварного коронавирусного заболевания заметно снизились – практически во всех регионах были отменены или существенно снижены требования к ограничительным мерам. Однако люди все же еще заражаются. Так, за сутки в нашей стране обнаружили 7 523 новых носителя COVID-19.

Чаще всего тяжелое течение болезни фиксируется в Москве. Однако на этот раз наибольшее количество госпитализаций было осуществлено в Воронежской области, там в больницы забрали 66 человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург с соответствующим показателем в 23 пациента. Третье место досталось Якутии, там в больницы увезли 22 местных жителей.

При этом за сутки медики полностью вылечили 4 812 человек. К сожалению, 37 человек скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Берлин усмотрел ужасающий сигнал в поступке Путина и Эрдогана

Форменная истерика началась у главы МИД ФРГ

В США раскрыли досадную причину резкого сокращения поддержки Украины

Киеву наобещали золотые горы, однако ситуация изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей