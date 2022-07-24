Инфекция унесла жизни 37 человек

После нескольких лет жизни под угрозой резкого ухудшения эпидемиологической обстановки Россия наконец-то стала возвращаться к привычной жизни. К счастью, темпы распространения коварного коронавирусного заболевания заметно снизились – практически во всех регионах были отменены или существенно снижены требования к ограничительным мерам. Однако люди все же еще заражаются. Так, за сутки в нашей стране обнаружили 7 523 новых носителя COVID-19.



Чаще всего тяжелое течение болезни фиксируется в Москве. Однако на этот раз наибольшее количество госпитализаций было осуществлено в Воронежской области, там в больницы забрали 66 человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург с соответствующим показателем в 23 пациента. Третье место досталось Якутии, там в больницы увезли 22 местных жителей.

При этом за сутки медики полностью вылечили 4 812 человек. К сожалению, 37 человек скончались.