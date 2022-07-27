Статистика по коронавирусу в России на 27 июля

Статистика по коронавирусу в России на 27 июля
Фото: www.unsplash.com
Вирус убил 36 наших сограждан

Ставшая устойчивой тенденция по стабилизации эпидобстановки на территории Российской Федерации вселяет определенный оптимизм. Все реже появляются новости о новых вспышках COVID-19. В то же время, пока рано говорить о полном разгроме в России этой заразы. Так, за вчерашний день профильные спецы выявили 9 027 новых носителей COVID-19 среди жителей нашей страны.

При этом чаще всего экстренная помощь медиков требуется москвичам. В этом городе за сутки госпитализировали 269 человек. На втором месте располагается Санкт-Петербург, там в госпитали забрали 153 зараженных. Третье место досталось Подмосковью, в этом регионе госпитализировали 93 человек.

При этом за 24 часа экспертам удалось полностью вылечить 5 115 носителей COVID-19. К сожалению, вирус оборвал жизненные пути 36 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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