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Ставшая устойчивой тенденция по стабилизации эпидобстановки на территории Российской Федерации вселяет определенный оптимизм. Все реже появляются новости о новых вспышках COVID-19. В то же время, пока рано говорить о полном разгроме в России этой заразы. Так, за вчерашний день профильные спецы выявили 9 027
новых носителей COVID-19 среди жителей нашей страны.
При этом чаще всего экстренная помощь медиков требуется москвичам. В этом городе за сутки госпитализировали 269 человек. На втором месте располагается Санкт-Петербург, там в госпитали забрали 153 зараженных. Третье место досталось Подмосковью, в этом регионе госпитализировали 93 человек.
При этом за 24 часа экспертам удалось полностью вылечить 5 115 носителей COVID-19. К сожалению, вирус оборвал жизненные пути 36 пациентов.
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