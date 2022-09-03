Статистика по коронавирусу в России на 3 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 3 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает уносить жизни россиян

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации заметно ухудшилась. Медицинские эксперты бдительно следят за ситуацией и регулярно отчитываются о происходящем. Известно, что за прошедшие сутки в нашей стране заболели еще 51 699 человек.

Больше всего инфицированных выявлено в Златоглавой. Среди москвичей обнаружили 6 634 новых носителя COVID-19. На втором месте расположилась Северная столица, петербуржские медики отчитались о 3 013 новых зараженных. Следом идет Московская область, в этом регионе заболели еще 2 256 местных жителей.

При этом за сутки специалистам удалось поставить на ноги еще 38 380 человек. К сожалению, инфекция оборвала жизни 92 россиян.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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