Статистика по коронавирусу в России на 6 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 6 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Люди продолжают умирать из-за COVID-19

Ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции серьезно беспокоит медиков и простых жителей нашей страны. Никто не хочет возвращаться в ситуацию, когда жесткий карантин и ограничения кардинально меняют привычное течение жизни. Однако пока темпы прироста новых заболевших удручают. Так, только за прошедшие сутки в нашей стране заразились  38 500 человек.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Златоглавой. Московские эксперты отчитались об 3 916 инфицированных. Также много людей заболели в Санкт-Петербурге, там нашли 3 014 новых носителей COVID-19. Замыкает тройку антилидеров Самарская область, там заболел 1 591 человек.

При этом за прошедшие сутки докторам удалось вылечить 46 304 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 95 человек умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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