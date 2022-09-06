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Ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции серьезно беспокоит медиков и простых жителей нашей страны. Никто не хочет возвращаться в ситуацию, когда жесткий карантин и ограничения кардинально меняют привычное течение жизни. Однако пока темпы прироста новых заболевших удручают. Так, только за прошедшие сутки в нашей стране заразились 38 500
человек.
Максимальное количество заболевших зафиксировано в Златоглавой. Московские эксперты отчитались об 3 916 инфицированных. Также много людей заболели в Санкт-Петербурге, там нашли 3 014 новых носителей COVID-19. Замыкает тройку антилидеров Самарская область, там заболел 1 591 человек.
При этом за прошедшие сутки докторам удалось вылечить 46 304 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 95 человек умерли.
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