Суд изъял особняк под Петербургом, который владел уехавший Невзоров*

Удар под дых: облившего Россию ядом Невзорова* лишили особняка
Александр Невзоров* (признан иноагентом и участником экстремистского объединения). Кадр: соцсети
По слухам, теперь там могут открыть музей

Элитная недвижимость Александра Невзорова* в поселке Лисий Нос на окраине Северной столицы больше ему не принадлежит. Росимущество подтвердило "КП", что роскошный особняк и земельный участок перешли в собственность государства еще в марте 2026 года.

Имущество бывшего журналиста, признанного в России иноагентом и экстремистом, изъяли по решению суда. Дальнейшую судьбу особняка в ведомстве пока не раскрывают. Ходят слухи, что там могут открыть музей, но официально эту информацию не подтверждают.

Некогда это место называли семейным гнездом Невзорова* и его супруги. Участок окружен трехметровым забором, уставлен камерами. Там же расположены конюшня с дорогими лошадьми, площадка для конного спорта и четырехэтажный дом. Рядом журналист парковал свой красный Bentley. Соседи вспоминают, что сам Невзоров* вел себя тихо, а одно время к нему в гости наведывался лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.

Сейчас на участке, судя по всему, запустение. Сам беглый иноагент вместе с женой обосновался в Израиле, откуда продолжает негативно высказываться в адрес россиян.

Ранее Невзоров* уже шокировал публику заявлениями о России. В одном из интервью он назвал соотечественников "червями", приспособившимися к жизни в "крайне враждебной среде". Журналист также открыто признался в русофобии, назвав ее "нормальным качеством"

*признан иноагентом и участником экстремистского объединения, запрещенного в РФ 

Источник: "КП-Петербург" ✓ Надежный источник
