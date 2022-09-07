Статистика по коронавирусу в России на 7 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 7 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Россияне продолжают умирать из-за заражения COVID-19

Резкое увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции по нашей стране снова привело к обострению эпидемиологической обстановки в России. Многие опасаются, что правительству опять придется вводить жесткие карантинные ограничения. Как стало известно, только за вчерашний день в РФ выявили 47 958 новых заболевших.

Больше всего инфицированных обнаружено в Белокаменной, московские медики получили 8 400 положительных тестов на COVID-19. Также тяжелая ситуация сложилась в Культурной столице, среди петербуржцев заболели еще 3 172 человека. На третьем месте – Краснодарский край, в этом регионе выявили 2 040 заболевших.

Медики делают все возможное для спасения жизней пациентов, за сутки им удалось вылечить 52 611 человек. К сожалению, за тот же период в нашей стране из-за COVID-19 скончались 94 пациента.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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