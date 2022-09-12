Речи о введении ограничений на фоне заболеваемости не идет

Оперативный штаб сообщил о 46 488 новых заражениях ковидом за сутки. Больше всего больных – в Москве, где диагноз подтвердился у 5 133 жителей. Еще 3 471 случай обнаружили в Санкт-Петербурге.

С подтвержденным диагнозом в больницы попали 1 848 граждан. Согласно суточным данным, выздоровело еще 35 660 человек, а 81 скончался.

Всего в стране было выявлено 20 113 098 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 096 666 – выздоровления, а 385 429 – смертельные исходы.

Ранее в России завершили клинические исследования вакцины "Ковивак" для лиц старше 60 лет, передает RT. Сейчас результаты находятся на рассмотрении у Минздрава.