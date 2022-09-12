Статистика по коронавирусу в России на 12 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 12 сентября
Фото: unsplash.com
Речи о введении ограничений на фоне заболеваемости не идет

Оперативный штаб сообщил о 46 488 новых заражениях ковидом за сутки. Больше всего больных – в Москве, где диагноз подтвердился у 5 133 жителей. Еще 3 471 случай обнаружили в Санкт-Петербурге.

С подтвержденным диагнозом в больницы попали 1 848 граждан. Согласно суточным данным, выздоровело еще 35 660 человек, а 81 скончался. 

Всего в стране было выявлено 20 113 098 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 096 666 – выздоровления, а 385 429 – смертельные исходы. 

Ранее в России завершили клинические исследования вакцины "Ковивак" для лиц старше 60 лет, передает RT. Сейчас результаты находятся на рассмотрении у Минздрава. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Слишком любят русских: Евросоюз готовится к исключению Венгрии

Брюссель действует методом кнута и пряника

Минобороны Британии пришлось оправдываться после разоблачения Путина

В Лондоне выдвинули Москве встречные обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей