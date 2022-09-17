Статистика по коронавирусу в России на 17 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 17 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего

Пресловутый COVID-19 продолжает свое уверенное шествие по территории нашей страны. Заметный прирост новых случаев заболевания серьезно тревожит общественность и профильных экспертов. Известно, что только за прошедшие сутки в России обнаружили 58 305 новых носителей опасной заразы.

По печальной традиции, больше всего человек заболели в Златоглавой. За сутки московские медики выявили 7 077 инфицированных коронавирусом. Следом расположилась Северная столица, ряды заболевших пополнили 4 152 петербуржцев. На третьем месте – Московская область, там заразился 2 371 человек.

При этом профильным специалистам за сутки удалось вылечить 49 962 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 107 заболевших покинули этот мир.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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