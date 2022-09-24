Всего в стране от ковида скончались более 386 тыс граждан

Суточный прирост больных коронавирусом в России, по данным на 24 сентября, составил 51 269 человек. С подтвержденным диагнозом в больницы попали еще 3 258 пациентов. Выздороветь удалось 58 412 заразившимся, а 111 от последствий болезни скончались, сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране.

В Москве число заражений составило 4 101, в Московской области обнаружили еще 1 655 больных. В Санкт-Петербурге подтвердилось 3 787 случаев COVID-19 за минувшие сутки.

Всего в стране обнаружили 20 746 163 случая заражения за все время пандемии, из них 19 710 599 составили выздоровления, а 386 662 – смертельные исходы.