Статистика по коронавирусу в России на 24 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 24 сентября
Фото: unsplash.com
Всего в стране от ковида скончались более 386 тыс граждан

Суточный прирост больных коронавирусом в России, по данным на 24 сентября, составил 51 269 человек. С подтвержденным диагнозом в больницы попали еще 3 258 пациентов. Выздороветь удалось 58 412 заразившимся, а 111 от последствий болезни скончались, сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране. 

В Москве число заражений составило 4 101, в Московской области обнаружили еще 1 655 больных. В Санкт-Петербурге подтвердилось 3 787 случаев COVID-19 за минувшие сутки. 

Всего в стране обнаружили 20 746 163 случая заражения за все время пандемии, из них 19 710 599 составили выздоровления, а 386 662 – смертельные исходы. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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