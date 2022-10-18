Всего скончалось более 389 тыс человек

Суточный прирост больных ковидом в России составил 9 474, в больницы было помещено еще 1 937 граждан, у которых подтвердился диагноз. Об этом сообщает Оперштаб по COVID-19.

Количество выздоровлений, по данным на 18 октября, составило 20 252, а смертей – 91. Больше всего заражений выявили в Свердловской области, где за сутки болезнь зафиксировали у 804 жителей. В Москве число случаев коронавируса составляет 606.

Всего в стране было зафиксировано более 21,3 млн случаев болезни, из которых 20,6 млн составляют выздоровления, а 389 тыс – смертельные исходы.

Ранее британские СМИ сообщили, что ученым из США удалось создать более смертоносный вариант коронавируса из "омикрон" штамма. Они опробовали его на летучих мышах, выяснив, что летальность в таком случае будет составлять 80%, сообщает МИР 24.