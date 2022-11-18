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Профильные медицинские эксперты регулярно отчитываются о положении дел на поле битвы с пресловутой коронавирусной инфекцией. В последнее время ситуация в этой сфере выглядит весьма оптимистично. Так, за прошедшие сутки в нашей стране заразились только 5 546
человек.
Как и ранее, больше всего заболевших было зафиксировано в российской столице. Там за сутки заболели 823 москвича. На втором месте расположилась Северная столица нашей страны. Петербуржские медики отчитались о заражении еще 467 человек. Третье место оказалось за Свердловской областью, там заразу подцепили 279 местных жителей.
При этом за сутки профильным экспертам удалось полностью вылечить 6 888 пациентов. К сожалению, за тот же период коварная инфекция привела к смерти 60 россиян.
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