Вирус заметно снизил темпы распространения

Профильные медицинские эксперты регулярно отчитываются о положении дел на поле битвы с пресловутой коронавирусной инфекцией. В последнее время ситуация в этой сфере выглядит весьма оптимистично. Так, за прошедшие сутки в нашей стране заразились только 5 546 человек.



Как и ранее, больше всего заболевших было зафиксировано в российской столице. Там за сутки заболели 823 москвича. На втором месте расположилась Северная столица нашей страны. Петербуржские медики отчитались о заражении еще 467 человек. Третье место оказалось за Свердловской областью, там заразу подцепили 279 местных жителей.

При этом за сутки профильным экспертам удалось полностью вылечить 6 888 пациентов. К сожалению, за тот же период коварная инфекция привела к смерти 60 россиян.