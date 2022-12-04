О полном разгроме COVID-19 говорить пока рано

Эпидемиологическая обстановка, резко обострившаяся после начала пандемии коронавирусной инфекции, постепенно стабилизируется. Однако жители нашей страны все еще продолжают подхватывать пресловутую заразу. По информации, предоставленной профильными специалистами, за минувшие сутки в России выявили 6 598 новых носителей COVID-19.



По печальной традиции, больше всего заболевших обнаружены в Белокаменной. Московские врачи отчитались о выявлении 1 136 зараженных. На втором месте расположилась Культурная столица, в Петербурге заболели 812 человек. Третье место досталось Свердловской области, в этом российском субъекте заразились 312 местных жителей.

При этом за сутки медикам удалось полностью излечить от COVID-19 4 589 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 55 инфицированных покинули этот мир.