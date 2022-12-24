Инфекция продолжает распространяться по территории нашей страны

В последнее время эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации заметно ухудшилась. Профильные медицинские эксперты продолжают фиксировать существенный прирост новых заболевших COVID-19. В оперштабе по борьбе с коварной заразой сообщили, что за прошедшие 24 часа в нашей стране обнаружились 6 986 новых инфицированных.



Сложнее всего ситуация обстоит в Златоглавой. Столичные медики сообщили о положительных тестах на COVID-19 у 1 622 местных жителей. Следом идет Санкт-Петербург, в Северной столице заболели еще 997 человек. Третье место у Свердловской области, в этом российском регионе инфекцию подхватил 261 житель.

Медики продолжают бороться за жизни наших сограждан. За сутки полностью вылечились 8 004 пациента. К сожалению, 54 инфицированных умерли.