Статистика по коронавирусу в России на 24 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 24 декабря
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция продолжает распространяться по территории нашей страны

В последнее время эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации заметно ухудшилась. Профильные медицинские эксперты продолжают фиксировать существенный прирост новых заболевших COVID-19. В оперштабе по борьбе с коварной заразой сообщили, что за прошедшие 24 часа в нашей стране обнаружились 6 986 новых инфицированных.

Сложнее всего ситуация обстоит в Златоглавой. Столичные медики сообщили о положительных тестах на COVID-19 у 1 622 местных жителей. Следом идет Санкт-Петербург, в Северной столице заболели еще 997 человек. Третье место у Свердловской области, в этом российском регионе инфекцию подхватил 261 житель.

Медики продолжают бороться за жизни наших сограждан. За сутки полностью вылечились 8 004 пациента. К сожалению, 54 инфицированных умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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