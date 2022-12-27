Статистика по коронавирусу в России на 27 декабря

Всего было зарегистрировано более 21,7 млн подтвержденных диагнозов COVID-19

Оперштаб по ковиду в России сообщает о 5 197 новых случаях заражения, по данным на 27 декабря. В больницы было доставлено 1 262 человека, которым из-за тяжелого течения болезни требуется наблюдение медиков. Еще 7 692 выздоровели, а 59 скончались.

Всего в стране обнаружили 21,7 млн случаев заражений коронавирусом, выздоровления состовляют 21,1 млн, а 393,4 – летальные исходы.

Власти Китая впервые с 2020 решили смягчить меры противодействия коронавирусу для приезжих. С 8 января иностранцам не нужно будет находится в пятидневном карантине после пересечения границы, МИР 24.