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Профильные эксперты с тревогой наблюдают за изменениями в эпидемиологической обстановке. COVID-19 продолжает заражать наших сограждан. Как сообщили в специализированном оперштабе, за прошедшие 24 часа в России выявили 3 884
новых носителей пресловутой инфекции.
Больше всего зараженных обнаружены в Первопрестольной. Московские медики отчитались о получении 751 положительного теста на инфекцию. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев заболели 615 человек. Третье место досталось Башкортостану, там обнаружили 364 носителя COVID-19.
Российские медики не покладая рук борются за жизни наших сограждан. За сутки им удалось вылечить 4 489 пациентов. К сожалению, случилось так, что 43 инфицированных скончались.
Операция была проведена накануне, 29 декабря
Операция была проведена накануне, 29 декабря