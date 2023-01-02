Инфекция продолжает распространяться по территории нашей страны

Профильные эксперты с тревогой наблюдают за изменениями в эпидемиологической обстановке. COVID-19 продолжает заражать наших сограждан. Как сообщили в специализированном оперштабе, за прошедшие 24 часа в России выявили 3 884 новых носителей пресловутой инфекции.



Больше всего зараженных обнаружены в Первопрестольной. Московские медики отчитались о получении 751 положительного теста на инфекцию. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев заболели 615 человек. Третье место досталось Башкортостану, там обнаружили 364 носителя COVID-19.

Российские медики не покладая рук борются за жизни наших сограждан. За сутки им удалось вылечить 4 489 пациентов. К сожалению, случилось так, что 43 инфицированных скончались.