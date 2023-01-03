Темпы распространения вируса снизились

Уже несколько лет наша страна борется с коварным коронавирусным заболеванием. Специалисты прикладывают максимальные усилия для того, чтобы снизить темпы заболеваемости. В этой сфере достигнуты серьезные успехи. Так, за прошедший день в России обнаружили только 3 080 новых инфицированных.



Больше всего заболевших выявлено в Первопрестольной. Московские врачи сообщили о получении 544 положительных тестов на COVID-19 у местных пациентов. На втором месте Северная столица, среди петербуржцев коронавирусом заболели 507 человек. Третье место оказалось за Башкортостаном, в этом субъекте Российской Федерации выявили 367 новых носителей заразы.

При этом за сутки медики смогли полностью вылечить 5 482 инфицированных. К сожалению, 48 пациентов спасти не удалось.