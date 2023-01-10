Статистика по коронавирусу в России на 10 января

Выздоровело еще 5 тыс граждан

Согласно данным Оперативного штаба по коронавирусу на 10 января, прирост заражений за минувшие сутки составил 3 032. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 1 067 человек. Погибшими от ковида считаются 47 пациентов, а у 5 062 было зафиксировано выздоровление.

Общее количество заражений в стране доросло до 21,8 млн. Число случаев выздоровления доросло до 21,2 млн, а летальных исходов до 394 тыс.

Как сообщает МИР 24, ранее в России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Специалисты объясняют, что это может происходить в тех случаях, когда у человека ослаблен иммунитет.