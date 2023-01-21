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Эпидемиологическая обстановка, резко ухудшившаяся после захлестнувшей весь мир пандемии коронавирусной инфекции, продолжает вызывать обоснованное беспокойство у общественности и профильных экспертов. Известно, что за минувший день в нашей стране было выявлено еще 6 014
носителей коварного заболевания.
Больше всего россиян заболели в Первопрестольной, московские эксперты сообщили о выявлении 1 921 зараженного. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев заболели еще 730 горожан. На третьем месте расположилось Подмосковье с показателем в 211 новых случаев инфицирования.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить и поставить на ноги 4 586 пациентов. К сожалению, из-за последствий заражения COVID-19 43 человека скончались.
Наши бойцы продолжают продвижение