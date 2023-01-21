За ситуацией следят опытные эксперты

Эпидемиологическая обстановка, резко ухудшившаяся после захлестнувшей весь мир пандемии коронавирусной инфекции, продолжает вызывать обоснованное беспокойство у общественности и профильных экспертов. Известно, что за минувший день в нашей стране было выявлено еще 6 014 носителей коварного заболевания.



Больше всего россиян заболели в Первопрестольной, московские эксперты сообщили о выявлении 1 921 зараженного. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев заболели еще 730 горожан. На третьем месте расположилось Подмосковье с показателем в 211 новых случаев инфицирования.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить и поставить на ноги 4 586 пациентов. К сожалению, из-за последствий заражения COVID-19 43 человека скончались.