Статистика по коронавирусу в России на 24 января

Статистика по коронавирусу в России на 24 января
Фото: www.unsplash.com
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Специалисты продолжают следить за эпидситуацией

В последнее время ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции на территории нашей страны снова вызывает определенное беспокойство. Профильные эксперты бдительно следят за развитием событий. Известно, что за прошедшие сутки в России выявили еще 4 702 инфицированных.

Как и прежде, наибольшее число зараженных зафиксировано в Златоглавой, московские медики отчитались о выявлении 1 362 новых инфицированных горожан. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев обнаружены 669 жителей, подхвативших опасную болезнь. Третье место досталось Самарской области, в этом российском регионе заразились 189 россиян.

При этом за сутки нашим медикам удалось полностью вылечить 5 466 жителей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 42 россиян спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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