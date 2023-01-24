Специалисты продолжают следить за эпидситуацией

В последнее время ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции на территории нашей страны снова вызывает определенное беспокойство. Профильные эксперты бдительно следят за развитием событий. Известно, что за прошедшие сутки в России выявили еще 4 702 инфицированных.



Как и прежде, наибольшее число зараженных зафиксировано в Златоглавой, московские медики отчитались о выявлении 1 362 новых инфицированных горожан. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев обнаружены 669 жителей, подхвативших опасную болезнь. Третье место досталось Самарской области, в этом российском регионе заразились 189 россиян.



При этом за сутки нашим медикам удалось полностью вылечить 5 466 жителей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 42 россиян спасти не удалось.

