Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В последнее время ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции на территории нашей страны снова вызывает определенное беспокойство. Профильные эксперты бдительно следят за развитием событий. Известно, что за прошедшие сутки в России выявили еще 4 702
инфицированных.
Как и прежде, наибольшее число зараженных зафиксировано в Златоглавой, московские медики отчитались о выявлении 1 362 новых инфицированных горожан. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев обнаружены 669 жителей, подхвативших опасную болезнь. Третье место досталось Самарской области, в этом российском регионе заразились 189 россиян.
При этом за сутки нашим медикам удалось полностью вылечить 5 466 жителей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 42 россиян спасти не удалось.
С заявлением выступил экс-глава МИД
Европейцы готовы воздействовать на Украину, но не задаром