Вирус продолжает распространяться по территории нашей страны

Уже несколько лет Российская Федерация, как и весь остальной мир, живет в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации. Пресловутая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории практически всех государств мира. Как сообщили представители профильного оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Российской Федерации зафиксировали 9 670 новых случаев заражения инфекцией.



Максимальное число заболевших граждан установлено на территории Первопрестольной. Московские врачи отчитались о выявлении 2 800 новых случаев. На втором месте Культурная столица, в Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID-19 были получены у 907 пациентов. Третье место – за Свердловской областью, там заболели 343 местных жителя.



При этом за сутки профильным экспертам удалось полностью излечить 6 311 заболевших россиян. К сожалению, судьба распорядилась так, что 46 человек скончались из-за последствий заражения COVID-19.

