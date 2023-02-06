Вирус пока не отступил

Распространение коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации остается важным вопросом. Профильные эксперты на регулярной основе отчитываются об изменениях ситуации в данной сфере. Как стало известно, за прошедший день в нашей стране коварную инфекцию подхватили 8 084 человека.



По печальной традиции, максимальное число новых инфицированных зафиксировано в Златоглавой, там за 24 часа заразились 1 815 человек. На втором месте находится Культурная столица, за сутки в Петербурге обнаружили 1 007 новых носителей COVID-19. Третье место за Самарской областью, в этом российском субъекте заболели 432 человека.



Также сообщается, что за минувший день доблестным медикам удалось полностью вылечить 5 010 зараженных. К сожалению, 40 пациентов с коварной заразой умерли.

