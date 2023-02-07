Статистика по коронавирусу в России на 7 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 7 февраля
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Вирусная инфекция не планирует отступать

Профильные специалисты продолжают внимательно следить за изменениями в эпидемиологической обстановке. Коварная коронавирусная инфекция, судя по всему, пока не планирует отступать. Известно, что только за вчерашний день в нашей стране инфекционное заболевание подхватили7 615 россиян.

Максимальное число заболевших зафиксировано в Первопрестольной. Там за 24 часа выявили 1 523 зараженных. Второе место досталось Санкт-Петербургу с показателем в 1 013 инфицированных местных жителей. Третье место у Самарской области, в этом российском регионе заразились 463 человека.

При этом за сутки медикам удалось поставить на ноги8 455 заболевших жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 43 пациента с COVID-19 скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запустили авиабомбу: что случилось на месте крушения дрона ВСУ под Калугой

В социальных сетях появилась любопытная информация

Пекин заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Действия США подталкивают мир к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей