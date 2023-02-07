Вирусная инфекция не планирует отступать

Профильные специалисты продолжают внимательно следить за изменениями в эпидемиологической обстановке. Коварная коронавирусная инфекция, судя по всему, пока не планирует отступать. Известно, что только за вчерашний день в нашей стране инфекционное заболевание подхватили7 615 россиян.



Максимальное число заболевших зафиксировано в Первопрестольной. Там за 24 часа выявили 1 523 зараженных. Второе место досталось Санкт-Петербургу с показателем в 1 013 инфицированных местных жителей. Третье место у Самарской области, в этом российском регионе заразились 463 человека.



При этом за сутки медикам удалось поставить на ноги8 455 заболевших жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 43 пациента с COVID-19 скончались.

