Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Профильные специалисты продолжают внимательно следить за изменениями в эпидемиологической обстановке. Коварная коронавирусная инфекция, судя по всему, пока не планирует отступать. Известно, что только за вчерашний день в нашей стране инфекционное заболевание подхватили7 615
россиян.
Максимальное число заболевших зафиксировано в Первопрестольной. Там за 24 часа выявили 1 523 зараженных. Второе место досталось Санкт-Петербургу с показателем в 1 013 инфицированных местных жителей. Третье место у Самарской области, в этом российском регионе заразились 463 человека.
При этом за сутки медикам удалось поставить на ноги8 455 заболевших жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 43 пациента с COVID-19 скончались.
В социальных сетях появилась любопытная информация
Действия США подталкивают мир к катастрофе