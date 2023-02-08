Статистика по коронавирусу в России на 8 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 8 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус все еще не побежден

Несколько лет наша страна, как и весь остальной мир, живет в тяжелой эпидемиологической обстановке. Распространение коварной коронавирусной инфекции по территории государства не прекращается. Так, только за прошедшие сутки в Российской Федерации обнаружили 10 389 новых носителей COVID-19.

Как и прежде, максимальное число инфицированных выявлено в Первопрестольной, там за 24 часа положительные тесты на вирус получили у 3 116 пациентов. Второе место оказалось у Санкт-Петербурга, в этом городе показатель составил 1 034 новых зараженных. Замыкает тройку антилидеров Самарская область, в этом российском субъекте заболели 496 местных жителей.

При этом за день медикам удалось полностью излечить от опасной болезни 8 104 пациентов. К сожалению, 44 человека скончались из-за последствий заражения COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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