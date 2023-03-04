Статистика по коронавирусу в России на 4 марта

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Скончались 39 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 4 марта. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 39 человек. Выздоровели 11 462, подхватили инфекцию еще 14 049.

Первое место среди регионов остается за Москвой с 2 399 случаями, далее следуют Петербург и Самарская область – по 1 407 и 616 случае за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 22 328 569 случаев, скончались 396 255, выздоровели 21 668 320.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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