Депздрав: Ревакцинация возможна любым компонентом «Спутник V»

Депздрав: Ревакцинация возможна любым компонентом «Спутник V»
Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Ранее стало известно, что в Москве есть в наличии только второй компонент вакцины

Ревакцинироваться от Covid-19 можно любым компонентом вакцины "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"В Москве к настоящему моменту с учетом массовой вакцинации у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V" (в том числе только второй)", – отметили в пресс-службе департамента.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы появилась информация, что в  городе отсутствуют вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник лайт" и первый компонент вакцины "Спутник V". В наличии есть только второй компонент "Спутник V".

В то же время РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ сообщили, что партии "Спутника V" распределены и уже направлены в столицу и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины.

Вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе 2020 года. В январе швейцарский научный журнал Vaccines подтвердил долгосрочную эффективность "Спутника V". 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Брянске раздалось несколько взрывов

Появилась информация о новой атаке в регионе

В Москве окончательно решили судьбу "Северных потоков"

Россия готова поставлять Европе газ при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей