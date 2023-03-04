Депздрав: Ревакцинация возможна любым компонентом «Спутник V»

Ранее стало известно, что в Москве есть в наличии только второй компонент вакцины

Ревакцинироваться от Covid-19 можно любым компонентом вакцины "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"В Москве к настоящему моменту с учетом массовой вакцинации у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V" (в том числе только второй)", – отметили в пресс-службе департамента.



Ранее на сайте мэра и правительства Москвы появилась информация, что в городе отсутствуют вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник лайт" и первый компонент вакцины "Спутник V". В наличии есть только второй компонент "Спутник V".

В то же время РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ сообщили, что партии "Спутника V" распределены и уже направлены в столицу и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины.

Вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе 2020 года. В январе швейцарский научный журнал Vaccines подтвердил долгосрочную эффективность "Спутника V".

