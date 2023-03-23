Статистика по коронавирусу в России на 23 марта
Скончались 36 человек
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России на 23 марта. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 36 человек, заразились 12 512, выздоровели 13 759.
Лидирует по суточному приросту Москва с 2013 случаями, далее следуют Петербург и Воронежская область – по 1336 и 508 случаев соответственно.
С начала пандемии в РФ выявили 22 550 395 случаев, скончались 396 974, выздоровели 21 902 407.
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