Скончались 36 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России на 23 марта. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 36 человек, заразились 12 512, выздоровели 13 759.

Лидирует по суточному приросту Москва с 2013 случаями, далее следуют Петербург и Воронежская область – по 1336 и 508 случаев соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 22 550 395 случаев, скончались 396 974, выздоровели 21 902 407.