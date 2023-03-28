Статистика по коронавирусу в России на 28 марта

Погибло еще 37 человек

Прирост заражений коронавирусом за минувшие сутки составил 8 447. По данным Оперативного штаба, еще 1 604 пациента попали в больницы с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 11 013 граждан, а 37 от последствий ковида скончались.

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в России достигло 22,6 млн. Из них 21,9 млн составляют выздоровления, а 397,1 тыс – летальные сходы.

Ранее в Азербайджане отменили некоторые требования по карантинному режиму в связи с распространением коронавируса. Теперь иностранцам не нужно предъявлять COVID-паспорт для въезда на территорию республики, сообщает МИР 24.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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